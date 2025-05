LIVE Canottaggio Europei 2025 in DIRETTA | subito due medaglie d’argento per l’Italia

Oggi l'Italia brilla agli Europei di canottaggio 2025, conquistando ben due medaglie d'argento! Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma un segnale forte del nostro talento e della passione che permea il mondo del canottaggio. In un momento in cui lo sport italiano sta riscuotendo successo e attenzione, queste medaglie rappresentano un passo importante verso il futuro. Restate sintonizzati per altri aggiornamenti!

12:17 Si chiude qui la prima tornata di finali degli Europei di canottaggio 2025. Italia che può festeggiare le due medaglie d'argento colte da i due senza di CodatoMeriano e Di ColandreaCodato. 12:14 Splendido testa a testa tra Romania e Croazia! La spuntano i rumeni, che trovano le energie per mettersi al collo la medaglia d'oro passando da 41 a 47 colpi negli ultimi 200 metri.

LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: si assegnano i primi titoli

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata degli Europei di canottaggio 2025.

