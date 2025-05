LIVE Canottaggio Europei 2025 in DIRETTA | splendido argento per Codato Meriano nel due senza femminile

Un argento che brilla! Laura Meriano e Alice Codato scrivono la storia del canottaggio italiano agli Europei di Plovdiv, conquistando una medaglia d'argento nel due senza femminile. Con un tempo di 6:52.64, le azzurre hanno saputo gestire il vantaggio sulla Gran Bretagna, dimostrando grande determinazione. Questo successo si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso gli sport acquatici, dove l'Italia sta riscrivendo le regole del gioco! Non perderti i

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:32 6:49.18 il crono della Romania, con l’Italia che ha chiuso in 6:52.64 amministrando il lauto margine sulla Gran Bretagna. 10:30 ARGENTO ITALIA! Laura Meriano ed Alice Codato conquistano una splendida medaglia agli Europei di Plovdiv. Medaglia dal peso specifico notevole in quanto l’equipaggio italiano è nato durante lo scorso inverno! Oro Romania con Maria Magdalena Rusu e Simona Radis, bronzo Gran Bretagna (Eleanor Brinkhoff-Megan Stabbert). 10:29 C’è il sorpasso deciso della Romania. Italia che dunque passa in seconda posizione con poco meno di 4 secondi di margine sulla Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: splendido argento per Codato/Meriano nel due senza femminile

