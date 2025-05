LIVE Canottaggio Europei 2025 in DIRETTA | due splendidi argenti per l’Italia nei due senza

Una giornata memorabile per il canottaggio italiano agli Europei 2025! Due splendidi argenti nei due senza dimostrano la forza e la determinazione dei nostri atleti, in un contesto sportivo sempre più competitivo. La straordinaria performance di Lara Tiefenthaler, che conquista l’oro nel singolo pesi leggeri femminile con un record europeo, evidenzia il talento emergente. Un’Italia che continua a sognare e a brillare sulle acque internazionali!

11:00 Nonostante la fatica negli ultimi 200 metri Lara Tiefenthaler resiste e conquista la medaglia d'oro del singolo pesi leggeri femminile. 7:29.38 e record europeo per la vincitrice. Argento Norvegia con Maia Emilie Lund, bronzo alla russa Mariia Zhovner. 10:56 A metà gara l'austriaca Tiefenthaler guida la gara dinanzi all'irlandese Clements ed alla norvegese Lund. 10:53 Partita la finale del singolo pesi leggeri femminile. Ricordiamo che i pesi leggeri non faranno parte del programma Olimpico da Los Angeles 2028 e per questo motivo molte nazioni non investono più nella specialità.

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

