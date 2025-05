LIVE Bolelli Vavassori-Balaji Reyes-Varela Roland Garros 2025 in DIRETTA | sfida alla coppia rivelazione indo-messicana

Il palcoscenico del Roland Garros 2025 si accende con la sfida tra Bolelli e Vavassori contro la sorprendente coppia indo-messicana Balaji e Reyes-Varela. In un'edizione del torneo che promette colpi di scena, gli azzurri sono pronti a dimostrare il loro valore. Non è solo un match, è una battaglia che riflette la crescente diversità nel tennis, dove ogni incontro racconta storie di passione e determinazione. Rimanete sintonizzati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di sedicesimi di finale del Roland Garros 2025, tabellone di doppio maschile tra BOLELLIVAVASSORI e gli esotici Srisam Balaji e Miguel Angel Reyes-Varela. L’esordio degli azzurri non è stato semplice, di fronte si sono trovati la leggenda del doppio Nicolas Mahut e Pierre Hugues Herbert, che poche ore prima aveva giocato alla pari 3 ore contro Fonseca. Gli azzurri sono stati abili a fare loro il tie-break del set d’apertura, dominandolo e facendo pesare i 43 anni a Nico, che ha infatti pagato dazio fisico insieme alle fatiche del compagno, finendo col cedere per 7-6, 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes-Varela, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sfida alla coppia rivelazione indo-messicana

