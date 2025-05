LIVE Bolelli Vavassori-Balaji Reyes-Varela Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurri a breve in campo!

Il tennis italiano è in fermento! Oggi, i nostri Bolelli e Vavassori scendono in campo al Roland Garros 2025, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro avventura. Interessante notare che, se supereranno il secondo turno, affronteranno gli agguerriti Ebden e Peers, portando la sfida a un livello superiore. Segui la diretta per non perderti neanche un punto di questa emozionante competizione! La passione azzurra è pronta a esplodere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Nel cammino di BolelliVavassori ci sarebbe poi l’ottavi di finale contro EbdenPeers. 15:58 Un 2° turno contro due giocatori che non fanno parte della stessa categoria dei finalisti in carica di Parigi. Questi ultimi dovranno tuttavia mettere in campo sin da subito la maggiore attitudine a questi livelli e alla superficie, onde evitare che la coppia di ‘ underdog ‘ indo-messicana possa anche solo sfiorare con il pensiero di giungere in ottavi. 15:54 ErraniPaolini b. SunYuan 7-5, 6-2! Chiudono le azzurre e lasciano strada libera agli azzurri! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di sedicesimi di finale del Roland Garros 2025, tabellone di doppio maschile tra BOLELLIVAVASSORI e gli esotici Srisam Balaji e Miguel Angel Reyes-Varela. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes-Varela, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri a breve in campo!

