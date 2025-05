LIVE Bolelli Vavassori-Balaji Reyes Varela 6-3 6-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | un break per set azzurri in ottavi

Gli azzurri Bolelli e Vavassori conquistano gli ottavi del Roland Garros, un traguardo che alimenta sogni di gloria nel tennis italiano! Con un break per set, dimostrano grinta e determinazione. Ora li attende la sfida con gli esperti Ebden e Peers, dove ogni punto conta. Sarà l'occasione per mettere in mostra il talento e il coraggio dei nostri atleti in un contesto sempre più competitivo. Seguiamo insieme questa emozionante avventura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’incontro di 2° turno di BOLELLIVAVASSORI, che accedono agli ottavi del Roland Garros. Un saluto sportivo! 17:36 Adesso l’asticella si alza ancora di più per i numeri 4 della Race, al prossimo incontro dovranno infatti vedersela con gli specialisti EbdenPeers (AUS). 17:35 Match veramente solido, soprattutto in battuta per gli azzurri, che quindi arrivano nelle fasi calde di torneo senza aver concesso il servizio e neanche parziali. Percentuali spaventose per BolelliVavassori in battuta, intanto non hanno concesso palle break ma solo una volta hanno concesso i vantaggi ai rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes Varela 6-3, 6-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: un break per set, azzurri in ottavi

