LIVE Bolelli Vavassori-Balaji Reyes Varela 6-3 3-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | serve prima l’esotica coppia nel 2 set

Inizia il secondo set e l'atmosfera al Roland Garros è elettrica! La coppia esotica formata da Bolelli e Vavassori sta dando il massimo, mentre Balaji e Reyes Varela cercano di rispondere colpo su colpo. Questo incontro non è solo tennis: rappresenta l’eterogeneità e la bellezza dello sport, dove ogni punto diventa una battaglia. Chi conquisterà il cuore del pubblico? Rimanete sintonizzati per non perdere neanche un momento di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Non risponde Vavassori. 30-40 Fuori il rovescio difensico di Wave. 15-40 UN ALTROOOO! Due chsnce di break, tornano ad averne dopo quell’unico break nel 4° gioco e il set point nel 9°! Let sulla seconda, dopo il fallo di piede Reyes Varela. 15-30 Doppio fallo Reyes Varela! 15-15 Sbaglia Reyes Varela! Di dritto. 15-0 Prima vincente Reyes Varela. 3-3 A zero! Quattro prime. 40-0 Sbalgia la direzione Reyes Varela. Intercetta Vavassori. 30-0 Nuova prima, nuovo punto: impressionante quando la palla salta con il sole il bolognese. 15-0 Prima a segno Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes Varela 6-3, 3-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: serve prima l’esotica coppia nel 2° set

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Amburgo in DIRETTA: la semifinale è uno scontro diretto per le Finals

Benvenuti alla diretta live dell’ATP Amburgo 2025: la semifinale di doppio maschile tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski, uno scontro diretto per la qualificazione alle Finals.

