LIVE Bolelli Vavassori-Balaji Reyes Varela 6-3 1-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | agli azzurri il 1 set

L’atmosfera si accende al Roland Garros 2025! Gli azzurri Bolelli e Vavassori conquistano il primo set, portando entusiasmo tra i tifosi tennis. Il match è un concentrato di colpi spettacolari, come il tweener di Balaji che fa sognare. In un'epoca in cui il tennis italiano brilla sempre di più, ogni punto diventa fondamentale per continuare a sognare. Rimanete con noi per non perdervi neanche un’emozione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Super lavoro in chiusura sotto rete di Balaji. 30-30 Seconda in kick di Reyes Varela che non dà scampo a Vavassori. 15-30 Con lo smash l'indiano. 0-30 Clamoroso salvataggio sotto le gambe, tweener di Balaji che però non frutta perché poi crossa su Bolelli che è attento! 0-15 Fuori a sorpresa il dritto di Reyes Varela. 1-1 A zero il bolognese! Volano gli azzurri in battuta. 40-0 Ace (3°)! 30-0 Due prime due punti per Bolelli. 15-0 Prima vincente. 0-1 A quindici Balaji. 40-15 Fuori la volèe dell'indiano. 40-0 Favoloso gioco di volo di Reyes Varela. 30-0 Altra prima, altro punto.

Benvenuti alla diretta live dell’ATP Amburgo 2025: la semifinale di doppio maschile tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski, uno scontro diretto per la qualificazione alle Finals.

