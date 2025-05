LIVE Bolelli Vavassori-Balaji Reyes Varela 6-3 0-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | agli azzurri il 1 set

Il primo set si chiude in bellezza per gli azzurri Bolelli e Vavassori, con un 6-3 che fa ben sperare ai tifosi italiani! In un Roland Garros 2025 ricco di sorprese, il duo mostra una forma strepitosa e un gioco invidiabile. Il break nel quarto game è stato decisivo. Riusciranno a mantenere questo ritmo e conquistare il secondo set? La tensione cresce, non perdere l’aggiornamento della diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 A quindici Balaji. 40-15 Fuori la volèe dell’indiano. 40-0 Favoloso gioco di volo di Reyes Varela. 30-0 Altra prima, altro punto. 15-0 Prima vincente di Balaji. 6-3 Finisce in 40? un primo parziale dominato in battuta e fatto nostro grazie al break nel 4° game. 40-15 Stecca la risposta, comunque alla prima pesante dell’emiliano Balaji, Coppia di palle set! 30-15 Prima e smash vincente Vavassori!! 15-15 Si allunga ed esce il lob di dritto dell’indiano però. 15-0 Servizio e botta di dritto in cross Bolelli, non basta perchĂ© la difesa di Reyes Varela è compatitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes Varela 6-3, 0-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: agli azzurri il 1° set

LIVE Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes-Varela, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sfida alla coppia rivelazione indo-messicana

Il palcoscenico del Roland Garros 2025 si accende con la sfida tra Bolelli e Vavassori contro la sorprendente coppia indo-messicana Balaji e Reyes-Varela.

