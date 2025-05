LIVE Bolelli Vavassori-Balaji Reyes Varela 2-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | avanti gli azzurri in avvio di 1 set

Tutti con il fiato sospeso per i nostri azzurri al Roland Garros 2025! Bolelli e Vavassori stanno combattendo in un match avvincente, mostrando talento e determinazione. Questo è il momento di riscatto per il tennis italiano, in un contesto mondiale che celebra l’eccellenza sportiva. Riusciranno a portare a casa la vittoria? La tensione è palpabile e ogni punto conta! Segui la diretta e non perdere neppure un colpo di questa emozionante sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Volèe in rete del messicano. 40-15 Prima vincente Reyes-Varela. 30-15 Non risponde di rovescio Bolelli. 15-15 Prima e doppia chiusura di volo Reyes-Varela. 0-15 Pallata di dritto alla figura di Bolelli! 2-1 A zero Vavassori! 40-0 Non risponde Balaji. 30-0 Kick vincente Vavassori. 15-0 Chiude al volo il pinerolese. 1-1 Non risponde Vavassori sulla seconda con il dritto. Game da 8?. A-40 Grandissima difesa degli azzurri che poi hanno loro la chance di chiudere, volèe di Bolelli nel suo campo però. 40-40 Nuova gran risposta, stavolta di rovescio del pinerolese e punto diretto! A-40 Ace di seconda Balaji, primo della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes Varela 2-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: avanti gli azzurri in avvio di 1° set

Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes-Varela oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Il tennis italiano è in fermento! Oggi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, testa di serie numero quattro, scendono in campo al Roland Garros 2025 per il secondo turno del doppio maschile.

Cerca Video su questo argomento: Live Bolelli Vavassori Balaji Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros: esordio vincente per Bolelli-Vavassori nel doppio; LIVE Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes-Varela, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sfida alla coppia rivelazione indo-messicana; Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes-Varela oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming; LIVE Bolelli Vavassori-Balaji Reyes-Varela Roland Garros 2025 in DIRETTA | sfida alla coppia rivelazione indo-messicana. 🔗Cosa riportano altre fonti

LIVE Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes-Varela, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sfida alla coppia rivelazione indo-messicana

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di sedicesimi di finale del Roland Garros ...

Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes-Varela oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Secondo oasport.it: Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, quarta testa di serie del torneo, tornano in campo, dopo la bella vittoria ottenuta all’esordio contro il duo francese ...

Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Roland Garros per gli ottavi: quando giocano

sportal.it scrive: Sfida contro Sriram Balaji e Miguel Angel Reyes-Varela per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci da una primavera complicata.