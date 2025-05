Litiga con la compagna la prende per il collo e stringe | paura e intervento dei carabinieri

Un'altra storia di violenza domestica si aggiunge a un trend preoccupante che affligge la nostra società. I carabinieri di Sestri Levante sono intervenuti prontamente per soccorrere una donna in pericolo, evidenziando l'importanza di denunciare ogni forma di abuso. Questo episodio ci ricorda che la violenza non ha spazio nella nostra quotidianità e che il coraggio di chiedere aiuto può salvare vite. È tempo di parlare e agire!

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante sono intervenuti in soccorso di una donna che ha chiesto aiuto al culmine di una lite con il proprio compagno. Intervento dei carabinieri I militari sono intervenuti sul posto e hanno riportato la calma Dagli accertamenti è emerso che l'uomo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Litiga con la compagna, la prende per il collo e stringe: paura e intervento dei carabinieri

Giovani in escandescenza in casa e in comunità, l’intervento dei carabinieri

Giovani in escandescenza hanno richiesto l'intervento dei carabinieri a Piacenza il 13 maggio. Mattinata movimentata per le pattuglie del Radiomobile, impegnate in due operazioni legate a situazioni di disagio.

