lite sul bar dello spazio turistico il comune pensa alle carte bollate

Un'atmosfera tesa aleggia su Piazza della Pace, dove una battaglia legale si profila all'orizzonte. Il Comune ha deciso di non rinnovare la convenzione con Valore srl, una scelta che solleva interrogativi sul futuro di uno spazio che ha visto un significativo risanamento negli ultimi dieci anni. Mentre il turismo cerca di riprendersi post-pandemia, sarĂ interessante vedere come si svilupperĂ questa vicenda e quale impatto avrĂ sull'affluenza turistica.

Lite legale per la gestione dello spazio turistico di piazza della Pace. Il Comune ha deciso di non rinnovare la convenzione con la società Valore srl che negli ultimi dieci anni aveva contribuito al risanamento e al rilancio della struttura, fino ad allora degradata e fortemente deteriorata anche dall'alluvione del 2022. Adesso i rapporti con la famiglia Palmieri, titolare dell'azienda, da parte dell'amministrazione comunale sono fortemente compromessi tanto che lunedì scorso la Giunta comunale ha deciso di nominare un avvocato per intraprendere un' azione legale. L'oggetto del contendere è rappresentato dalla decisione degli imprenditori di non rilasciare il locale del bar dopo aver invece abbandonato la gestione dei bagni.

