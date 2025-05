Lite a passo di bersagliere No dei prof del Bramante | Non li vogliamo a scuola

A Magenta, la scuola diventa palcoscenico di un acceso dibattito: i docenti del liceo scientifico Bramante si oppongono all'ingresso dell'associazione nazionale Bersaglieri. La questione non è solo locale, ma tocca un nervo scoperto del nostro sistema educativo. I valori della tradizione militare sono davvero compatibili con un'istruzione moderna e inclusiva? Un interrogativo che fa riflettere sulla direzione della formazione dei giovani. Rimanete sintonizzati!

E' esplosa la polemica a Magenta per la lettera di alcuni docenti del liceo scientifico Bramante al Ministro per l'Istruzione Valditara. In sintesi alcuni professori contestano l'ingresso nelle scuole dell' associazione nazionale Bersaglieri nell'ambito del protocollo d'intesa firmato con il Ministro per l'Istruzione. Ben vengano i valori quali il rispetto per la Costituzione, la Patria, l'inno nazionale, la convivenza tra i popoli e altro. "ma il decalogo valoriale – aggiungono - prevede obbedienza, rispetto, conoscenza delle proprie armi, ginnastica, sentimento della famiglia, fiducia in sé stessi fino alla presunzione.