L’Italia vince il medagliere femminile agli Europei di ginnastica artistica! Terza piazza generale | la classifica

L'Italia brilla agli Europei di ginnastica artistica 2025, conquistando il medagliere femminile con un totale di otto medaglie! Due ori, uno argento e cinque bronzi: un trionfo che dimostra la forza delle nostre atlete. In un momento in cui la disciplina sportiva e il benessere mentale si intrecciano sempre più, questo successo rappresenta un’ispirazione per tutti. Scopri come gli sportivi continuano a ridefinire i limiti dello straordinario!

L’Italia ha conquistato otto medaglie agli Europei 2025 di ginnastica artistica, che si sono conclusi oggi a Lipsia (Germania): due ori (squadra femminile e concorso generale individuale con Manila Esposito), un argento (corpo libero con Esposito) e cinque bronzi (squadra maschile, coppia mista con Esposito e Lorenzo Minh Casali, corpo libero con Casali, cavallo con maniglie con Gabriele Targhetta, bronzo con Sofia Tonelli). La nostra Nazionale sperava di imporsi nel medagliere della rassegna continentale, ma il bottino guadagnato in Germania non è stato sufficiente per il trionfo. A trionfare sono stati proprio i padroni di casa grazie a tre ori (coppia mista, Karina Schoenmaier al volteggio, Nils Dunkel alle parallele pari), mentre l’Italia ha concluso in terza piazza alle spalle anche della Gran Bretagna (2-3-0, ori con la squadra maschile e con Luke Whitehouse al quadrato). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia vince il medagliere femminile agli Europei di ginnastica artistica! Terza piazza generale: la classifica

