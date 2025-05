Liste d’attesa la Regione | oltre 65mila esami serali o nei fine settimana per ridurre i tempi

In Piemonte, la salute non conosce orari! Con oltre 65.000 esami aggiuntivi realizzati nei weekend e nelle sere, la Regione ha dimostrato come l'innovazione possa abbattere le liste d'attesa. Questo traguardo anticipato non solo offre un servizio migliore ai cittadini, ma rappresenta anche una nuova frontiera per il sistema sanitario italiano. Scopriremo come queste misure possano diventare un modello per altre regioni. La salute a portata di mano!

La Regione Piemonte comunica di avere raggiunto e superato con largo anticipo l'obiettivo prefissato di 50.000 prestazioni sanitarie aggiuntive svolte al di fuori del normale orario di servizio. A meno di quattro mesi dall'avvio del piano, il totale ha già superato quota 65.000.

Liste d’attesa: la Regione Umbria accelera sul piano straordinario. Istituito l’Osservatorio regionale

La Regione Umbria intensifica gli sforzi per ridurre le liste d'attesa con l'istituzione di un osservatorio regionale.

