L' Isola dei Famosi Teresanna affonda Jasmin | È irritante sia nello sguardo che nei modi

L'Isola dei Famosi è tornata a far parlare di sé, e non solo per le sfide estreme! Teresanna e Jasmin scatenano un acceso confronto, mettendo in luce la tensione tra vecchia e nuova generazione di concorrenti. Con ben sei naufraghi in fuga, il reality si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia. Questa edizione sta rispecchiando la frustrazione di un pubblico sempre più critico. Pronti a scoprire chi resisterà?

La leader della settimana non accetta l'atteggiamento della nuova arrivata. Tra accuse e confessionali, il clima si fa rovente fin da subito. La fuga dei concorrenti de L'Isola dei Famosi - con ben sei naufraghi che hanno deciso di abbandonare il gioco - ha costretto la produzione ad avviare nuovi casting. Nella quarta puntata, su Play Dos, hanno fatto il loro ingresso tre nuovi partecipanti: la modella Ahlam El Brinis, l'illusionista partenopeo Jey Lillo (già visto a Pechino Express 2025) e la travel blogger Jasmin Salvati. Quest'ultima, appena sbarcata sull'isola, ha già acceso gli animi. Prime incomprensioni: la lite per una spazzola Fin dal suo arrivo, Jasmin ha avuto un acceso scontro con Teresanna Pugliese, leader della settimana, dando vita a uno

Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

