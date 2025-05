L’ira di Giulia Bongiorno | Assurda la raccolta di firme delle donne giuriste contro la legge sul femminicidio

Giulia Bongiorno alza la voce contro la raccolta di firme delle donne giuriste contro la legge sul femminicidio. “Cancellare questa parola è profondamente sbagliato", afferma con forza. In un contesto in cui la violenza di genere è in aumento, è fondamentale affrontare la questione senza paura. Questa polemica scava nel cuore di un dibattito cruciale: come possiamo tutelare veramente le donne? Scopri le sfide che ci attendono e il potere delle parole.

Il femminicidio, è una parola che “non si può né si deve cancellare: anzi, ho trovato profondamente sbagliata la raccolta firme delle giuriste contro il nuovo reato “. A dirlo è G iulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia, in una intervista al Corriere della Sera, relativamente al fatto che il fenomeno si sta aggravando, coinvolgendo fasce d’età sempre più basse, ultimo il caso di Martina Carbonaro. “Il minimo comune denominatore è sempre lo stesso: la donna è considerata un essere inferiore, che può essere sottomesso con la forza. Fenomeno antico – spiega l’avvocato – che addirittura fino al 1981 godeva di una pena mite perché esisteva una sorta di ‘codice’ di comportamento che la donna non doveva violare”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ira di Giulia Bongiorno: “Assurda la raccolta di firme delle donne giuriste contro la legge sul femminicidio”

