L' ira dell' Unione europea contro Trump | Nuovi dazi minano il dialogo reagiremo

L'Europa si prepara a rispondere con fermezza alla minaccia di nuovi dazi imposti da Trump, che potrebbero riaccendere le tensioni commerciali. Questo scontro non è solo una questione di economia, ma riflette un clima geopolitico instabile, dove ogni mossa può alterare gli equilibri globali. L'interrogativo cruciale è: come reagirà l'Unione Europea per difendere i propri interessi? Un nuovo capitolo nella saga tra USA e UE è appena iniziato.

«La sensazione che tutto possa saltare da un momento all’altro non è mai davvero svanita», avvertiva a metĂ settimana un funzionario vicino al commissario europeo Maros Sefcovic. La nuova stangata annunciata da Donald Trump - che dal 4 giugno alzerĂ i dazi su alluminio e acciaio dal 25 al 50% - riporta la tensione sull'asse Bruxelles-Washington alle stelle, avvicinando il punto di rottura.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'ira dell'Unione europea contro Trump: "Nuovi dazi minano il dialogo, reagiremo"

