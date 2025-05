Liquidazione ex dipendenti della scuola il personale delle segreterie | Costretti a fare il lavoro altrui

Un nuovo capitolo si apre nel mondo della scuola, dove il personale delle segreterie si trova a dover svolgere compiti non propri. La circolare dell'Ambito territoriale di Palermo, che impone l'uso dell'app "Nuova passweb" per le riliquidazioni, solleva interrogativi sulla gestione delle risorse umane. Questo non è solo un problema locale, ma riflette una tendenza che coinvolge l'intero settore pubblico, mettendo in discussione pratiche consolidate e diritti dei lavoratori. Dare voce a queste problematiche è fondamentale

Riteniamo assolutamente non legittima la circolare che l'Ambito territoriale di Palermo ha inoltrato giovedì scorso e con cui si obbligherebbero le scuole ad utilizzare l'applicativo "Nuova passweb" per elaborare le riliquidazioni dei dipendenti della scuola cessati dal servizio negli anni 2020 e.

