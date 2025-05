L' intimidazione al circolo Arci di Milano | una molotov davanti alla porta

Un gesto inquietante che segna un allarmante ritorno di tensioni neofasciste in Italia. La finta molotov lasciata davanti al circolo Arci Traverso a Milano non è solo un attacco simbolico, ma un campanello d'allarme per la libertà di espressione e la coesione sociale. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di polarizzazione politica. La comunità deve unirsi, rafforzando i valori di inclusione e rispetto, per contrastare queste intimidazioni.

Intimidazione di stampo neofascista alla sede di Arci Traverso, in via Figino (zona Certosa). Sabato mattina, intorno a mezzogiorno, i gestori del locale (che è anche una "trattoria popolare") hanno trovato, davanti all'ingresso, una finta bottiglia molotov, vuota, con un'etichetta che ritrae il.

