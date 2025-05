L' intervento dei vigili del fuoco di Sondrio al torrente Mallero

Una scena da film: cinque ragazzi bloccati nel torrente Mallero, salvati in extremis dai vigili del fuoco di Sondrio. Con l'elicottero in volo, la squadra ha dimostrato come la preparazione e il coraggio possano fare la differenza. Questo episodio evidenzia l'importanza della sicurezza in natura, un tema sempre più attuale con l'aumento delle attività outdoor. Un invito a esplorare con cautela!

La squadra dei vigili del fuoco del capoluogo valtellinese è intervenuta con l'elicottero dotato di verricello per trarre in salvo 5 ragazzi bloccati nel torrente Mallero. L'allarme è scattato poco prima delle 18 di sabato 31 maggio . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'intervento dei vigili del fuoco di Sondrio al torrente Mallero

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini

Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Cerca Video su questo argomento: Intervento Vigili Fuoco Sondrio Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Il borgo di Savogno al riparo dal fuoco, arrivano le vasche d’acqua; Incidente mortale in una cava di Mantello: Paolo Vallan muore a 61 anni; Schiacciato da un macchinario in cava, Paolo Vallan senza scampo; In volo da Malpensa il Drago 153 per un intervento di sicurezza in quota al Passo del Servizio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sondrio, incendio in un appartamento sul Lungo Mallero Diaz

Segnala ilgiorno.it: Sondrio, 27 ottobre 2024 – Intervento dei Vigili del Fuoco di Sondrio sabato mattina in un appartamento situato al quinto piano di un condominio che affaccia sul Lungo Mallero Diaz, all ...

In volo da Malpensa il “Drago 153” per un intervento di sicurezza in quota al Passo del Servizio

varesenews.it scrive: I Vigili del Fuoco specialisti aerosoccorritori del Reparto Volo Lombardia sono intervenuti in provincia di Sondrio per soccorrere due alpinisti rimasti bloccati su una parete rocciosa a circa 2700 me ...

Notte di emergenze a Grosseto: tre interventi dei Vigili del Fuoco tra incidenti e incendi

Riporta corrieredimaremma.it: Nella notte tra il 30 e il 31 maggio, i Vigili del Fuoco della sede centrale di Grosseto sono stati impegnati in tre distinti interventi di emergenza. Una serata movimentata, che ha messo alla prova l ...