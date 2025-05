L’interrogazione | Consind fuori le cifre della situazione debiti Consiglieri all’attacco

I consiglieri comunali del Piceno Consind alzano la voce e chiedono chiarezza sulla situazione debitoria dell'ente. Un’iniziativa che mette in luce l’importanza della trasparenza nella gestione pubblica, in un periodo di forte attenzione verso le spese locali e la sostenibilità economica. Sarà interessante vedere come il sindaco Marco Fioravanti risponderà alle interrogazioni e quali strategie verranno adottate per garantire un futuro solido e responsabile.

Specifici quesiti sullo stato economico-patrimoniale dell'ente, sui contenziosi, sulle ultime delibere approvate e sulle scelte politiche per il suo futuro. È il contenuto dell'interrogazione sul Piceno Consind depositata a Palazzo Arengo dai consiglieri comunali della maggioranza e indirizzata al sindaco Marco Fioravanti. Il documento, che vede primi firmatari i consiglieri di 'Noi Ascoli' Emidio Premici, Giovanna Cameli e Piera Seghetti, ripercorre la storia dell'ente, istituito nel 1964 per favorire l'industrializzazione del Piceno grazie ai finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno. "Dopo la fine della Casmez del 1992 e, secondo l'articolo 3 dello Statuto – si legge nel testo dell'interrogazione –, scopo attuale dell'ente è 'promuovere lo sviluppo delle iniziative produttive industriali, artigianali, commerciali, nonché dei servizi terziari' nel territorio dei Comuni consorziati, così come tra le attribuzioni principali vi sono lo sviluppo produttivo, industriale e artigianale del territorio, la ricerca tecnologica, la valorizzazione delle aree di proprietà, la costruzione di acquedotti e altri impianti".