L’Inter tornerà ai loro giorni di gloria con Inzaghi o PSG può scatenare una nuova era sotto Enrique?

Stasera, Allianz Arena sarà il teatro di un incontro che potrebbe segnare una svolta epocale: Inter e PSG si affrontano in finale di Champions League. Inzaghi potrà riportare l’Inter ai fasti di un tempo, mentre Enrique mira a dare vita a un nuovo ciclo parigino. L’atmosfera è carica di attesa e speranza: quale squadra scriverà la propria leggenda? Non perdere un minuto di questa sfida che profuma di storia!

2025-05-31 12:37:00 Il web non parla d'altro: Il palcoscenico è previsto per una poca finale della Champions League mentre Paris Saint-Germain e Inter Milan si trovano a testa all'Allianz Arena di Monaco stasera. È uno scontro pieno di storia, redenzione e allettanti prospettive di una nuova alba per entrambi i club. L'Inter's Road to the Final li ha visti bloccare il Barcellona in semifinale dopo aver spedito il Bayern Monaco e Feyenoord nei round precedenti. Il PSG, nel frattempo, ha superato l'Arsenal in una semifinale elettrizzante e ha eliminato Aston Villa e Liverpool in precedenza per prenotare il loro posto.

Lichtsteiner: "Rifiutai l'Inter per amore della Juventus, so che presto tornerà a vincere. Finali di Champions? C'è da capire con chi abbiamo perso..."

Stephan Lichtsteiner, ex difensore di Juventus e Lazio, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

