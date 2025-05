L’Inter piange Ernesto Pellegrini | lo scudetto con il record di punti le due Coppe Uefa e la passione per i campioni tedeschi

Oggi l'Inter piange la scomparsa di Ernesto Pellegrini, un gigante del calcio e della ristorazione italiana. Presidente dal 1984 al 1995, ha guidato i nerazzurri verso trionfi indimenticabili, lasciando un'eredità che va oltre i trofei. La sua passione per il calcio tedesco riflette un amore per il gioco che trascende le generazioni. In un giorno di finale di Champions, la sua memoria si unisce ai sogni di gloria di una squadra che continua a lottare

Milano, 31 maggio 2025 – La notizia arriva proprio nella giornata in cui la sua Inter si gioca una finale di Champions League. Ernesto Pellegrini, presidente del club nerazzurro dal 1984 al 1995, è morto all'età di 84 anni. A capo di un impero nel mondo della ristorazione, che portava il suo nome, ha fatto la storia della società vincendo uno Scudetto, quello del 1988'89, da presidente della squadra passata alla storia come "l'Inter dei record", avendo realizzato un primato imbattuto nell'epoca dei due punti a vittoria (58 a fine campionato). Inoltre una Supercoppa Italiana, sempre nel 1989, e due Coppe Uefa, nel 1991 e 1994, prima di passare la mano un anno dopo a Massimo Moratti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Inter piange Ernesto Pellegrini: lo scudetto con il record di punti, le due Coppe Uefa e la passione per i campioni tedeschi

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

Cerca Video su questo argomento: Inter Piange Ernesto Pellegrini Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LUTTO - E' morto Ernesto Pellegrini, l'ex presidente dell'Inter aveva 84 anni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, Ernesto Pellegrini è morto: addio al presidente dello scudetto dei record con Trapattoni in panchina

Secondo affaritaliani.it: L'Inter piange Ernesto Pellegrini: l'ex presidente nerazzurro è morto all'età di 84 anni a poche ore dalla finale di Champions che vedrà i nerazzurri sfidare il Psg a Monaco di Baviera.

È morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell’Inter: con lui arrivò lo Scudetto dei record

Come scrive fanpage.it: È morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter dal 1984 al 1995: nel giorno della finale di Champions i nerazzurri piangono la scomparsa ...

È morto Ernesto Pellegrini, imprenditore ed ex presidente dell’Inter: aveva 84 anni

Secondo tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo È morto Ernesto Pellegrini, imprenditore ed ex presidente dell’Inter: aveva 84 anni ...