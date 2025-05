L' Inter di Inzaghi travolta 5-0 dal PSG nella finale di Champions a Monaco

Un'esperienza da dimenticare per l'Inter di Inzaghi, travolta 5-0 dal PSG nella finale di Champions a Monaco. Un match che ha messo in luce le differenze tra una squadra affamata di gloria e un'Inter ancora alla ricerca della sua identità. Interessante notare come il PSG, finalmente campione d'Europa, segni un cambio di guardia nel calcio europeo. La grande domanda è: come reagirà l’Inter per rialzarsi dopo questa cocente sconfitta?

Niente da fare per l'Inter di Simone Inzaghi nella finalissima di Champions a Monaco di Baviera. I nerazzurri praticamente mai entrati in partita sono stati travolti 5-0 (2-0) dal Paris Saint Germain, campione d'Europa per la prima volta nella sua storia. Al 12' sblocca la partita l'ex interista Hakimi, poi, al 20' arriva il 2-0 di Dou√© (complice una deviazione di Dimarco). Thuram sfiora di testa l'1-2, quindi chance anche per Demb√©l√©. Nella ripresa a chiudere i conti ci pensa ancora Dou√® (63') che firma una doppietta. Poi √® l'ex Napoli Kvaratskhelia (73') a calare il poker e infine Mayulu la 'manita' (86'). 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - L'Inter di Inzaghi travolta 5-0 dal PSG nella finale di Champions a Monaco

