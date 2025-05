L’Inter crolla a Monaco | il Psg domina 5-0 e vince la sua prima Champions

Una serata da dimenticare per l'Inter, schiacciata dal PSG con un secco 5-0 nella finale di Champions. Una vera Caporetto che segna un forte contrasto rispetto al trionfante Triplete di un anno fa. Questo crollo non è solo una sconfitta sportiva, ma un campanello d'allarme per il calcio italiano, sempre più in difficoltà nel competere ai massimi livelli europei. La freschezza e l’energia dei parigini dimostrano come la nuova generazione di talenti

Monaco di Baviera, 31 maggio 2025 – Una debacle. Una Caporetto. Una stagione senza trofei. Dal Triplete ai zeru tituli il passo è breve e lo ha compiuto l’Inter, rimasta a secco su tutti i fronti. La finale di Champions non c’è mai stata, non è mai nata, e probabilmente il Psg aveva già vinto negli spogliatoi per freschezza, gioventù e idea di calcio. La squadra di Luis Enrique ha dominato la scena, prendendosi una coppa che nella fase a campionato sembrava inarrivabile - con anche il rischio di una eliminazione precoce - invece, pur senza le stelle di una volta, ma con tanti giovani di talento, è arrivata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Inter crolla a Monaco: il Psg domina 5-0 e vince la sua prima Champions

