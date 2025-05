L’iniziativa Club Legend Colli Senesi spettacolo d’epoca sulle strade

La sesta edizione di "Sulle strade della leggenda" è un viaggio nel tempo che celebra la passione per le auto d'epoca e il fascino dei Colli Senesi. Fino a domani, gli appassionati potranno ammirare splendidi veicoli storici e rivivere l'emozione delle corse del passato. Un evento che non solo valorizza il patrimonio automobilistico, ma promuove anche il turismo nella suggestiva campagna toscana. Non perdere l’occasione di scoprire un'epoca che

È iniziata ieri e durerà fino a domani la sesta edizione di 'Sulle strade della leggenda' organizzata dal Club Legend Colli Senesi. Iscritta al calendario nazionale Asi, si è aperta con la conferenza di inaugurazione aperta al pubblico ieri pomeriggio nel Castello di San Giovanni d'Asso. Alla presenza degli equipaggi, del presidente della commissione cultura Asi e del presidente del Club Legend Colli Senesi, si è parlato della cultura del motorismo storico nella nostra terra, palcoscenico da molti anni di gare e manifestazioni internazionali e delle eccellenze locali, una su tutte Il Tartufo delle Crete Senesi, a seguire poi la consueta visita guidata al Bosco della Ragnaia e la relativa cena.

