L’incidente mortale in viale Redi Si indaga per omicidio stradale E il cartello arrugginito sparisce

Un tragico incidente in viale Redi riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nelle nostre città. La procura di Firenze ha avviato un'inchiesta per omicidio stradale dopo la morte dell'avvocato Gianni Salocchi. Un punto da non sottovalutare: la segnaletica stradale, che in questo caso era in condizioni precarie. È ora di chiedere strade più sicure per tutti. La vita di ciascuno vale molto di più.

Un’inchiesta per omicidio stradale. L’ha aperta la procura di Firenze, a carico del conducente del furgone che si è scontrato, due giorni fa, tra viale Redi e via Doni, con lo scooter su cui viaggiava l’avvocato Gianni Salocchi, morto sul colpo. L’indagato è un 41enne, di origine nordafricana. La pm Barbara Bresci ieri mattina ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, che è stata eseguita ieri pomeriggio all’istituto di medicina legale. Furgone e moto sono sotto sequestro. Il 41enne, secondo le prime indagini, ha prestato i primi soccorsi a Salocchi. Ma a far luce sul tragico evento saranno i filmati del sistema di videosorveglianza, oltre alle testimonianze dei passanti e ai rilievi eseguiti dalla municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’incidente mortale in viale Redi. Si indaga per omicidio stradale. E il cartello arrugginito sparisce

Firenze, gravissimo incidente stradale in viale Redi: traffico bloccato

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in viale Redi, a Firenze, coinvolgendo una moto e un camioncino e causando il blocco totale del traffico.

Cerca Video su questo argomento: Incidente Mortale Viale Redi Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Terribile incidente in viale Redi: scontro furgone-motorino, un morto / FOTO; Firenze, incidente grave oggi in viale Redi; Firenze, incidente mortale in viale Redi: perde la vita un uomo; Firenze, incidente in viale Redi: morto un motociclista. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’incidente mortale in viale Redi. Si indaga per omicidio stradale. E il cartello arrugginito sparisce

Si legge su lanazione.it: Nello scontro ha perso la vita l’avvocato Gianni Salocchi: alla guida del camion un 41enne. La segnaletica è stata subito sostituita. L’ultimo saluto: "Professionista esemplare". .

Il cartello illeggibile sostituito dopo l’incidente mortale

msn.com scrive: Era stato il nostro giornale a segnalare, all’incrocio Redi-Doni, la presenza di un cartello illeggibile a causa di un incendio avvenuto nell’estate del 2022. Rufilli: “Nessuno, prima, mi aveva segnal ...

'Viale Redi e quell'incrocio della morte': la denuncia del Comitato dopo l'incidente mortale

Si legge su 055firenze.it: "Cercasi sicurezza stradale". Si fa sentire il Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino dopo il tragico incidente mortale di ieri in viale Redi, dove ha perso la vita un uomo di 61 anni in seguito ad ...