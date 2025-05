L' incendio nella fabbrica a New York del 1911 identificata un' altra delle 123 operaie morte | era di Vicari

È stata recentemente identificata un'altra delle vittime dell'incendio della fabbrica Triangle Waist, che nel 1911 portò via 123 operaie. Tra loro, una siciliana di nome Vicari. Questo tragico evento non è solo un pezzo di storia, ma un potente simbolo della lotta per i diritti delle donne, che risuona ancora oggi soprattutto in prossimità della Giornata internazionale della donna. Ricordiamo queste storie per non dimenticare il valore della dignità e della sicurezza sul lavoro.

E' stata identificata un'altra delle 146 vittime dell'incendio nell'incendio avvenuto nella fabbrica Triangle Waist il 25 Marzo 1911 a New York, episodio tra i principali ricordati in occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra l'8 marzo. È una siciliana, passata alla.

