Il ritorno del romanzo a puntate segna un affascinante revival nel panorama letterario contemporaneo. Paolo di Paolo, con il suo nuovo lavoro "1999. Un attimo prima del mondo com’è", non solo gioca con la forma narrativa, ma invita anche a riflettere su un'epoca di transizione. In un mondo sempre più digitale, riscoprire il fascino della lettura a episodi è un gesto politico che riporta l'attenzione sulla potenza delle parole. Non perderti il prossimo capitolo!

Un esperimento, un gioco ma anche un gesto politico. È quello che lo scrittore Paolo di Paolo (autore di successi come Raccontami la notte in cui sono nato, Mandami tanta vita e Romanzo senza umani ) ha inaugurato la scorsa settimana con la prima puntata del suo nuovo romanzo: “ 1999. Un attimo prima del mondo com’è ” che La Nave di Teseo ha accettato di pubblicare gratuitamente a puntate, da qui fino a ottobre, per un totale di venti appuntamenti. Un po’ come si faceva nell’Ottocento sulla penultima pagina dei quotidiani con i feuilleton, con cui sappiamo che hanno debuttato Balzac, Dumas, Victor Hugo, Dickens o Jules Verne. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’inaspettato successo di un ritorno letterario: il romanzo a puntate

