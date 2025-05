L’impronta fantasma | il caso Garlasco tra scienza e dubbi

L'intrigante caso di Garlasco continua a suscitare interrogativi, dimostrando che la verità può nascondersi dietro impronte ingannevoli. L'analisi dell'impronta dattiloscopica 33, recentemente ricondotta ad Andrea Sempio, evidenzia quanto sia complesso il rapporto tra scienza e giustizia. Questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza della tecnologia nel chiarire misteri, ma anche sui limiti delle prove materiali. La verità, a volte, rimane nell'ombra.

Non tutto ciò che lascia un segno racconta la verità. Alcuni segni confondono, altri depistano. La traccia dattiloscopica 33, oggi attribuita ad Andrea Sempio, fa esattamente questo. Quell’impronta è stata oggi rianalizzata e a lui ricondotta grazie a 15 minuzie isolate con Adobe Photoshop. Anche ammettere l’attribuzione, però,non basta per incastrarlo sulla scena criminis. Perché quell’impronta non è insanguinata. E nei delitti, il sangue non è un dettaglio: è il linguaggio che denuncia l’aggressione. I test effettuati all’epoca parlano chiaro: Combur dubbio, OBTI negativo. Nessuna traccia di emoglobina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’impronta fantasma: il caso Garlasco tra scienza e dubbi

Garlasco, Chiara Poggi non graffiò l'assassino: niente tracce sotto le unghie. L'impronta femminile, i capelli nel lavandino: cosa sappiamo oggi

A 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso riapre interrogativi inquietanti. L'assenza di graffi sull'assassino e l'impronta femminile scovata nei capelli nel lavandino offrono nuovi spunti.

