l impronta digitale più antica del mondo è di un uomo di neanderthal

Un ritrovamento straordinario scuote il mondo della paleontologia: l'impronta digitale di un uomo di Neanderthal, risalente a 43.000 anni fa, è stata scoperta a Segovia. Questo straordinario indizio non è solo il segno di una presenza umana primitiva, ma offre una finestra su un'epoca in cui i nostri antenati abitavano la Terra. Un legame tra passato e presente che ci invita a riflettere sulle radici della nostra umanità.

Non una scena del delitto, ma uno scavo archeologico dal quale è emerso un indizio eccezionale: durante uno scavo condotto nel riparo roccioso di San Lázaro, a Segovia, in Spagna, è stata scoperta l’impronta digitale più antica del mondo, appartenente a un uomo di Neanderthal vissuto circa 43.000 anni fa. Un aiuto anche dalla polizia scientifica. Tutto è iniziato quando un gruppo di archeologi dall’ Università Complutense di Madrid, setacciando gli strati sedimentari del sito, hanno notato una pietra dalle dimensioni maggiori rispetto alle altre, con un curioso punto rosso al centro. A prima vista la pietra sembrava avere tre cavità naturali simili a due occhi e una bocca, oltre a un punto rosso posto esattamente dove sarebbe il naso in un volto umano: dettaglio che ha subito attirato l’attenzione dei ricercatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net