L’impronta 33 Elementi insufficienti Mancano data e sangue

L'analisi delle impronte digitali sta vivendo una rivoluzione, ma non sempre porta a verità incontestabili. L’impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio, mostra come anche le tecnologie più avanzate possano generare confusione. Mentre il mondo della giustizia si evolve, emerge l'importanza di un’interpretazione critica dei dati. In un'era in cui ogni segno può raccontare storie diverse, è cruciale non lasciarsi ingannare dalle apparenze. La verità è spesso più complessa di

Non tutto ciò che lascia un segno racconta la verità. Alcuni segni confondono, altri depistano. La traccia dattiloscopica 33, oggi attribuita ad Andrea Sempio, fa esattamente questo. Quell’impronta è stata oggi rianalizzata e a lui ricondotta grazie a 15 minuzie isolate con Adobe Photoshop. Anche ammettere l’attribuzione, però, non basta per incastrarlo sulla scena criminis. Perché quell’impronta non è insanguinata. E nei delitti, il sangue non è un dettaglio: è il linguaggio che denuncia l’aggressione. I test effettuati all’epoca parlano chiaro: Combur dubbio, OBTI negativo. Nessuna traccia di emoglobina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’impronta 33. Elementi insufficienti. Mancano data e sangue

Garlasco, Chiara Poggi non graffiò l'assassino: niente tracce sotto le unghie. L'impronta femminile, i capelli nel lavandino: cosa sappiamo oggi

A 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso riapre interrogativi inquietanti. L'assenza di graffi sull'assassino e l'impronta femminile scovata nei capelli nel lavandino offrono nuovi spunti.

