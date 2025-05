L’impresa di William Boffelli | scala il Monte Bianco e poi scende in 4 ore e 43 minuti

William Boffelli ha riscritto la storia dell’alpinismo, scalando il Monte Bianco e tornando a valle in un incredibile tempo di 4 ore e 43 minuti. A soli sette giorni dal record di Benjamin Védrines, questo giovane ingegnere bergamasco dimostra che la passione per la montagna può spingersi oltre i limiti. Un’impresa che non solo esalta lo spirito sportivo, ma riflette un trend sempre più forte: l’innovazione nelle prestazioni atletiche!

Bergamo, 31 marzo 2025 – William Boffelli ha stabilito un nuovo primato. Appena sette giorni dopo il record di salita e discesa del versante francese del Monte Bianco stabilito dal transalpino Benjamin Védrines (4h54'41"), il bergamasco ha stabilito un nuovo primato, impiegando 11 minuti in meno (4h43'24"). Ingegnere classe 1993, l'atleta del CrazyKailas, ingegnere, vive per lavoro a Courmayeur, dove è tecnico ricercatore presso la Fondazione montagna sicura. L'impresa per ottenere il tempo più veloce conosciuto - si legge in una nota del suo staff - è iniziata stamane alle 5.45 a Chamonix (Francia).

