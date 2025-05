L’importatore anti-Trump e il Chianti

Victor Schwartz, l'importatore dei migliori vini italiani, ha fatto scalpore battendo Donald Trump in una storica battaglia legale sui dazi. Tra le gemme del suo portafoglio c'è il Chianti della Fattoria Petroio, un vino che racconta la passione e la tradizione toscana. Questo episodio non solo segna un successo per le piccole imprese, ma mette in luce anche l'importanza di proteggere l'eccellenza enologica italiana nel mondo. Non perdere l’occasione di scoprire questi grandi vini!

Ci sono anche i grandi vini della fattoria Petroio di Quercegrossa nel ‘portafoglio’ dell’importatore di pregiati rossi e bianchi negli Stati Uniti, titolare di una piccola impresa, Victor Schwartz. Quest’ultimo è colui che ha battuto il presidente Usa Donald Trump sui dazi, con il ricorso alla Us Court of International Trade la quale ha deciso di bloccare i dazi medesimi. Ciò appunto anche grazie all’iniziativa di Vos Selections, piccola azienda di vini dello Stato di New York che si occupa pure di import. Porta in Usa vini di qualità da tutto il mondo tra cui quelli di Petroio (a Quercegrossa) e di un’azienda del Chianti Colli Pisani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’importatore anti-Trump e il Chianti

Cerca Video su questo argomento: Importatore Anti Trump Chianti Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’importatore anti-Trump e il Chianti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L’importatore anti-Trump e il Chianti

Scrive msn.com: Ci sono anche i grandi vini della fattoria Petroio di Quercegrossa nel ‘portafoglio’ dell’importatore di pregiati rossi e bianchi ...

Il Chianti Classico teme i dazi di Trump

Come scrive rainews.it: Il Chianti Classico teme i dazi di Trump Alla rassegna del Gallo Nero oltre 200 aziende delle province di Firenze e Siena. Gli Stati Uniti sono il primo mercato di esportazione con il 36 per cento ...

Dalle turbine al Chianti, i dazi di Trump fanno tremare 65 miliardi di export italiano

Segnala repubblica.it: Mezzi di trasporto, auto e moto a rischio Anche se si evitasse una guerra commerciale totale, le auto sono serie candidate a essere colpite da Trump ... un muro per Chianti e Prosecco Trema ...