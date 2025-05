l importanza di chiamarsi ruben

Nel cuore di Milano, la storia di Ruben si intreccia con il destino di molti uomini che hanno cercato una vita migliore. Un nome che diventa simbolo di sacrificio e dignità. La sua vicenda ci ricorda quanto sia importante riconoscere il valore delle persone che, silenziosamente, costruiscono le fondamenta della nostra società. Scopri come un semplice nome possa racchiudere una intera esistenza, ricca di esperienze e insegnamenti.

L’importanza per Ernesto di quel nome: Ruben. Pellegrini ricordava d’averlo letto, un’ultima volta, sotto un titolo di giornale: “Barbone muore assiderato nella sua baracca". Era Ruben, uno di famiglia: “Un uomo buono, gran lavoratore”. La vita consumata a zappare, a Cremona prima e poi a Milano, la terra promessa. Ruben in un letto di paglia, tra i cavalli della stalla. Ruben il bracciante nella cascina del quartiere Taliedo, ultima periferia Sud-Est. Ruben a libro paga di tre generazioni degli ortolani Pellegrini: il nonno, il papà, Ernesto e il fratello Giordano. Questa storia di storie vuole che la cascina venne demolita per lasciare spazio alla città della grandeur immobiliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it