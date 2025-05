L' impianto sportivo di via Como apre le porte | finisce un' attesa lunga oltre 10 anni

Finalmente, dopo oltre dieci anni di attesa, l'impianto sportivo di via Como apre le porte! La piscina e i due campi da tennis sono già accessibili, portando un raggio di sole nelle attività sportive locali. Questo nuovo spazio non è solo un luogo per allenarsi, ma segna un passo importante verso la promozione dello sport e del benessere nella comunità. Non perdere l'occasione di essere parte di questa rinascita!

L'attesa è terminata. Anche se per il tradizionale "taglio del nastro" occorre attendere una settimana, già da sabato 31 maggio è stato aperto l'impianto sportivo di via Como. "La piscina e i due campi da tennis dell'impianto sportivo Lea Pericoli a via Como sono aperti.

