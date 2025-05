Lillo supereroe di modellini a Cartoons on the Bay

Lillo, il nostro supereroe Posaman, ci sorprende con una passione inaspettata: i modellini! A Cartoons on the Bay, la sua collezione di opere miniaturizzate è diventata il fulcro dell'attenzione. "La versione zen", la definisce, un modo per liberarsi dallo stress quotidiano. Questo ci ricorda quanto sia importante dedicare tempo alle proprie passioni, trasformando tensioni in creatività. Chi avrebbe mai pensato che un supereroe potesse essere così umano?

Lillo non è solo il supereroe Posaman ma è un grande appassionato di modellini che a Cartoons on the Bay sono finiti in bella mostra. “Questa mia passione la chiamo la versione zen. Mi serve per scaricarmi da tutte le tensioni. Poi però a forza di farli vengono fuori dei modellini anche carini e finiscono in mostra dopo tanti anni. Mi hanno convinto da poco a esporli ma io non ci avevo mai pensato perché è una cosa che faccio per me. Devo dire che alla fine la gente li guarda con gioia e quindi ben venga”, ha dichiarato il comico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lillo supereroe di modellini a Cartoons on the Bay

