Liliana Resinovich Visintin | “Ho pensato al suicidio” La cugina | “Il marito l’aveva allontanata da noi”

La tragica storia di Liliana Resinovich, la cui morte è avvolta nel mistero, riaccende un tema sempre attuale: il controllo nelle relazioni. La testimonianza della cugina evidenzia come l'isolamento possa portare a conseguenze devastanti. In un'epoca in cui il benessere psicologico è fondamentale, è essenziale riconoscere i segnali del malessere e promuovere relazioni sane e aperte. La voce di Liliana merita di essere ascoltata e compresa.

Secondo la cugina di Liliana Resinovich, Silvia Radin, la 63enne aveva "paura del marito" Sebastiano Visintin, oggi indagato per la morte della donna avvenuta nel 2021. "Lui l'aveva allontanata dalla famiglia - ricorda -. Durante le ricerche regalava le sue cose, non voleva più i suoi oggetti in casa".

Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

Liliana Resinovich, la cugina su Sebastiano Visintin: «L’ha portata via dalla famiglia». L’ipotesi sui soldi e la lite finita male

Si legge su msn.com: Nel giallo della morte di Liliana Resinovich, trovata senza vita a Trieste nel gennaio 2022, la cugina Silvia Radin torna a parlare pubblicamente, sollevando gravi dubbi sul comportamento del marito..

Nuovi accertamenti sul corpo di Liliana Resinovich, i difensori di Visintin: “Serve terzo parere medico legale”

