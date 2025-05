Liliana Resinovich scontro di consulenze | cosa chiede la difesa del marito I nuovi accertamenti della procura

Il caso di Liliana Resinovich continua a tenere alta l'attenzione, svelando uno scontro tra consulenze legali che si fa sempre più acceso. La difesa del marito chiede nuovi accertamenti, mentre la procura indaga in un clima di crescente tensione. Questo drammatico episodio non è solo una questione locale: si inserisce in un contesto più ampio di ricerca della verità e giustizia, dove ogni dettaglio potrebbe cambiare il corso della storia. La domanda è: cosa si nasconde davvero dietro questa tragica vic

Trieste, 31 maggio 2025 – Il segno di Liliana Resinovich, nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico, a Trieste, è un’orchidea gialla fissata su una rete metallica accanto a due rosari. Pietà cristiana. Perché qui, nel pomeriggio del 5 gennaio 2022, è stato ritrovato il cadavere di Lilly, 63 anni, scomparsa da casa, a mezz’ora di camminata, la mattina del 14 dicembre 2021 e ritrovata morta, in due sacchi neri da spazzatura, 22 giorni dopo, il 5 gennaio 2022. Nel bosco di Lilly. Tre anni e mezzo più tardi quella “zona impervia a vegetazione di basso e medio fusto” - come la descriveva Fulvio Costantinides, il medico legale della prima autopsia - è ancora più impenetrabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Liliana Resinovich, scontro di consulenze: cosa chiede la difesa del marito. I nuovi accertamenti della procura

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la verità, non copro nessuno”

Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

Nuovi accertamenti sul corpo di Liliana Resinovich, i difensori di Visintin: “Serve terzo parere medico legale”

Segnala fanpage.it: I legali di Sebastiano Visintin, il marito della 63enne Liliana Resinovich scomparsa nel dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022, hanno chiesto ...

Liliana Resinovich, verso 3 incidenti probatori/ La difesa di Visintin: “Claudio Sterpin non è teste chiave”

Riporta ilsussidiario.net: Liliana Resinovich, si va verso tre incidenti probatori ma legali di Sebastiano Visintin sono contrari su quello di Claudio Sterpin: "Non è teste chiave" ...

Liliana Resinovich, possibile svolta: nuovi accertamenti irripetibili

Scrive msn.com: Si cerca di fare chiarezza sulla morte di Liliana Resinovich. La possibile svolta nei nuovi accertamenti irripetibili. Di cosa si tratta.