In un'atmosfera carica di emozioni, Luciano Ligabue si unisce al coro di tifosi nerazzurri a Monaco, dove l'Inter affronta il PSG nella finale di Champions League. Il legame tra musica e sport si fa palpabile: come in un concerto, le tensioni si intrecciano con la passione. Ligabue, simbolo di una generazione, ricorda che ogni partita è una storia da raccontare. Sarà l’Inter a scriverla questa volta? La risposta è nell’aria!

Anche Luciano Ligabue, come Julio Cesar e tanti altri nerazzurri, è presente a Monaco per sostenere l’Inter in occasione della finale di Champions League contro il PSG. LE EMOZIONI – Luciano Ligabue è stato intercettato da Inter TV dopo il suo intervento sul palco della Fan Zone a Monaco di Baviera. In vista di PSG-Inter il cantante e tifoso nerazzurro dichiara: « È un’emozione enorme. Come sempre è difficile spiegare tutta l’emozione che si prova per una squadra che te ne fa vivere così tante. Quest’anno l’Inter ci ha fatto vivere delle emozioni tostissime: i quarti di finale con il Bayern Monaco e le due partite contro il Barcellona sono state ad altissimo tasso emotivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ligabue: «Inter ad alto tasso emotivo. Finale? Più teso di un concerto»

Luciano Ligabue, celebre cantante e tifoso dell’Inter, esprime la sua gratitudine e il suo entusiasmo per la finale di Champions League, condividendo ricordi di partite indimenticabili e riflessioni su Inzaghi in Arabia.

