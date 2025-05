Libri | Casini alla presentazione di Flaminio Piccoli – Discorsi politici e parlamentari

Martedì 3 giugno, Montecitorio ospiterà la presentazione del libro “Flaminio Piccoli – Discorsi politici e parlamentari”. Un’occasione imperdibile per conoscere il pensiero di un grande politico italiano attraverso le sue parole. Con la presenza della vice presidente Anna Ascani e interventi di esperti, il dibattito si inserisce in un contesto attuale dove il dialogo politico è più che mai cruciale. Scopri come le riflessioni di Piccoli possono illuminare il presente!

ROMA – Martedì 3 giugno, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione del libro “Flaminio Piccoli – Discorsi politici e parlamentari”. Sono previsti nell’occasione i saluti della vice presidente della Camera, Anna Ascani. Intervengono Giampaolo D’Andrea, Marialuisa Sergio, Ernesto Maria Ruffini e l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini (foto). Modera Stefano Folli. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Libri: Casini alla presentazione di “Flaminio Piccoli – Discorsi politici e parlamentari”

