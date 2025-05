Libri | Ascani alla presentazione di Donne protagoniste nelle istituzioni della Repubblica

ROMA – Mercoledì 4 giugno, alle ore 14.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si svolgerà la presentazione del libro “Donne protagoniste nelle istituzioni della Repubblica” di Patrizia Gabrielli. Indirizzo di saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Libri: Ascani alla presentazione di “Donne protagoniste nelle istituzioni della Repubblica”

