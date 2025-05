Libia 11 migranti sudanesi morti nel deserto

Una tragedia silenziosa si consuma nel deserto libico: 11 migranti sudanesi hanno perso la vita in un incidente stradale. Questo dramma non è isolato, ma rappresenta il volto oscuro di un’emergenza migratoria globale che continua a mietere vittime. In un contesto dove la speranza di una vita migliore spinge molti a rischiare tutto, ogni numero racconta una storia di sofferenza e resilienza. Non possiamo voltare lo sguardo.

Il servizio di ambulanza di Kufra, in Libia, ha dato ieri la notizia di un incidente stradale avvenuto a 90km a nord della città: un veicolo carico di migranti sudanesi .

Migranti rapiti e picchiati come in Libia. Smantellata rete a Trieste

A Trieste, la polizia ha smantellato una rete di traffico di migranti, arrestando sei persone di origine pakistana e ricercandone un'altra.

