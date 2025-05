Liberti più di una leggenda l’impresa compie 40 anni | dal Ponterosso alla Serie A

Il 31 maggio 2025, l'Aurora Basket Desio festeggia 40 anni di storia, un viaggio che ha attraversato epoche e rivalità. Dalla storica sfida con Firenze, ora è tempo di celebrare il basket italiano, in un momento in cui lo sport sta vivendo una nuova rinascita. La passione per il gioco si riflette nel cuore dei tifosi, un legame che va oltre la semplice competizione. Scopri come il passato continua a ispirare il presente!

Firenze, 31 maggio 2025 – Aurora Basket Desio. Bastano tre parole per riaccendere antiche memorie di una 'feroce' rivalità che dal maggio del 1985 lega il centro lombardo con Firenze. O meglio, una parte di Firenze, quella che ha un cuore con riflessi arancioni, come il pallone che rimbalza. Impossibile non tornare indietro con la mente a quelle tre sfide di maggio che fecero definitivamente scoppiare la ' basket mania ' sulle rive dell'Arno. Da qualche partita l'allora Ponterosso targata Liberti (azienda del patron Aldo Bordignon), aveva iniziato a giocare nel palasport del Campo di Marte. Una scommessa, anche quella dell'impianto, vinta da Giuseppe Varrasi che con l'allora assessore allo sport Enrico Bosi avevano (ri)dato vita a un palazzetto dalla storia travagliata.

Firenze, il 17 maggio aperti in notturna i musei del Bargello e delle Cappelle Medicee

Il 17 maggio, Firenze si illumina di cultura con l'apertura notturna del Museo Nazionale del Bargello e delle Cappelle Medicee.

