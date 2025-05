’Liberi di scrivere’ Successo del concorso per gli studenti apuani Ecco tutti i vincitori

Una celebrazione della creatività giovanile ha animato il Comune di Massa, dove si è svolta la finale della 4ª edizione di "Liberi di scrivere". L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi studenti, pronti a scoprire i vincitori delle diverse categorie. In un'epoca in cui la scrittura diventa sempre più digitale, eventi come questo dimostrano l'importanza della parola scritta e del talento emergente. Chi saranno i nuovi narratori del futuro?

Grande festa in Comune a Massa per il finale della 4ª edizione di ‘Liberi di scrivere’. Tantissimi ragazzi, ieri, hanno affollato la sala consiliare per la premiazione dei primi tre classificati delle categorie juniores, minores e maiores del concorso di scrittura ideato dal professor Gennaro Di Leo che, quest’anno, oltre alle scuole di Massa, ha coinvolto per la prima volta istituti secondari di I e II grado anche di Carrara e Montignoso. Numerosi anche gli scritti ricevuti dalla giuria, composta da 4 autori locali e da 3 studenti estratti a sorte e presieduta da Alberto Sacchetti, che hanno toccato temi che spaziano dall’anoressia al bullismo, dall’amore al rapporto nonni-nipoti, passando per la violenza sulle donne, l’altruismo, la natura e la fantascienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Liberi di scrivere’. Successo del concorso per gli studenti apuani. Ecco tutti i vincitori

