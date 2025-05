Liberati di toner e cartucce con Loda Orobica

Non lasciare che il tuo ufficio diventi un campo di battaglia contro i rifiuti! Loda Orobica ti aiuta a smaltire toner e cartucce usati in modo sicuro e conforme alla legge. Con l'attenzione crescente verso la sostenibilità, è il momento di agire responsabilmente. Non solo eviterai pesanti sanzioni, ma contribuirai anche a un futuro più green. Scopri come rendere il tuo lavoro più ecologico e senza pensieri!

Quante volte, a casa o in ufficio, ti sei liberato di cartucce e toner usati senza pensarci troppo? Un errore che può costarti caro! Secondo il Decreto Legislativo 15206, infatti, lo smaltimento di questi materiali richiede un processo rigoroso e controllato. In caso di violazione, sono previste sanzioni fino a 93mila euro e perfino pene detentive fino a due anni. Per i privati, la legge impone il conferimento dei toner esausti nei centri di raccolta comunali o negozi abilitati. Le aziende e gli studi professionali, invece, devono seguire procedure specifiche e documentate, potendo conservare i materiali per un massimo di 12 mesi prima dello smaltimento obbligatorio.

Smaltisci toner e cartucce senza pensieri: affidati a Loda Orobica

bergamonews.it scrive: Loda Orobica, leader a Bergamo nella vendita, noleggio e manutenzione di macchine per ufficio, ti offre un servizio completo di ritiro e smaltimentoo certificato di toner e cartucce esausti.

