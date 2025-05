LIBERALMENTE CORRETTO – La Corte costituzionale si surroga al legislatore?

La recente sentenza della Corte Costituzionale segna un passo storico verso l'uguaglianza, riconoscendo lo status di genitore a entrambe le componenti di una coppia omosessuale che ricorre alla procreazione assistita. Un passo che non solo afferma i diritti delle famiglie LGBTQ+, ma riflette anche un cambiamento culturale più ampio, dove l'amore e l'intenzione di crescere un bambino superano le barriere tradizionali. È il momento di parlare di famiglia in tutte le sue forme!

Una recente sentenza della Corte costituzionale riconosce lo status di genitore a entrambe le componenti di una coppia omosessuale, che abbia fatto ricorso alla procreazione assistita (eterologa); e dunque, sia alla madre biologica, sia alla “madre intenzionale”. In verità il riconoscimento di genitore è indiretto e derivato, giacché la questione di legittimità costituzionale sollevata dal . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - LIBERALMENTE CORRETTO – La Corte costituzionale si surroga al legislatore?

Corte costituzionale esamina il decreto Piantedosi e le misure per il soccorso ONG in mare

La Corte costituzionale si appresta a esaminare il decreto Piantedosi, che introduce misure per il soccorso delle ONG in mare.