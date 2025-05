Libera ma sola | Irene e la tentazione di un amore sbagliato

Irene, 46 anni e single da sei, si trova a un bivio: c'è la tentazione di un amore sbagliato. La sua storia ci parla di coraggio e vulnerabilità, temi sempre più rilevanti in un'epoca in cui le relazioni sono in continua evoluzione. La ricerca dell'amore può portarci su strade pericolose, ma è anche un'opportunità per riscoprire noi stessi. E tu, quale scelta faresti? Scopri il suo viaggio interiore.

Carissima Caterina, ho letto alcune storie qui nel tuo spazio e mi è venuta voglia di raccontarti la mia: sono Irene e ho 46 anni. Sono single da sei anni dopo una storia lunga con un uomo più grande di me, che alla fine ha lasciato che andassi via perché non ha avuto il coraggio e la voglia di costruire una famiglia con me. Oggi mi trovo, dopo tanta fatica, ad avere un lavoro che mi piace e che mi dà la possibilità di essere autonoma economicamente, ma comunque mi sento sola fatta eccezione di due genitori che mi amano all’infinito. Da poco ho conosciuto, su un social, un uomo che, in maniera delicata, ha cercato un approccio con me. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Libera ma sola: Irene e la tentazione di un amore sbagliato

