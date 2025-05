l ho colpita alle spalle

Il racconto di Alessio Tucci porta alla luce una realtà inquietante: la violenza giovanile, sempre più presente nel nostro tempo. Un gesto estremo, che segna un confine tra amore e odio, riflette le fragilità emotive di una generazione in cerca di identità. La negazione di un abbraccio diventa così l'innesco di un tragico epilogo. Un invito a riflettere su quanto possa essere sottile il confine tra affetto e aggressività.

Martina gli ha negato l’ultimo abbraccio perché quel legame era ormai finito. "Non mi ha voluto abbracciare e, appena si è girata di spalle, ho preso un sasso e l’ho colpita più volte". Parole sussurrate davanti al gip Stefania Amodeo, quasi ne sentisse non solo il peso ma anche la vergogna e l’abisso. Alessio Tucci, diciotto anni appena compiuti, racconta la sera in cui ha ucciso ad Afragola Martina Carbonaro, quattordici anni e una vita che chiedeva solo di essere vissuta con i suoi sogni e le sue speranze. Ma sarebbe un errore pensare che sulle labbra di quel ragazzo dai pochi studi e dall’arroganza un po’ sbrigativa, affiorasse anche un briciolo di pentimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net